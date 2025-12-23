Парковки в Екатеринбурге сделают бесплатными для семей, резидентов и бойцов СВО

Власти Екатеринбурга планируют освободить от оплаты парковки многодетные семьи, резидентов, проживающих поблизости, и участников специальной военной операции (СВО), рассказал мэр Алексей Орлов. По его словам, для этого администрация в 2026 году подготовит «качественный цифровой продукт, связанный с обработкой и хранением большого объема персональных данных».

Мэр добавил, что платные парковки влияют на снижение пробок, облегчают уборку улиц и способствуют модернизации транспортной системы за счет собранных средств, которые идут на развитие улично-дорожной сети. «Искренне считаю, что платные парковки работают на благо города. Он не для машин, а для людей. Для этого мы запустили транспортную реформу, чтобы люди могли пользоваться комфортным общественным транспортом, для этого мы занимаемся благоустройством общественных пространств. У нас самый компактный город-миллионник, много куда можно просто комфортно дойти пешком»,— отметил господин Орлов.

По словам градоначальника, всего в Екатеринбурге оборудовано 5,5 тыс. парковочных мест. Плата в 50 руб./час взимается с 8:00 до 20:00. Штраф за неоплату составляет 3 тыс. руб.

Ранее, в начале декабря, чиновники представители план по вводу в Екатеринбурге возможности оплаты уже после стоянки. Депутаты гордумы с этим призвали мэрию активнее бороться с автовладельцами, которые скрывают номера на платных парковках, чтобы избегать штрафы за неоплату.

Подробнее о ситуации с платными парковками в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев