«Нужно взять двух борцов и одного боксера»

Для расширяющегося платного парковочного пространства в Екатеринбурге до конца года введут возможность оплаты уже после стоянки, а в следующем году планируется введение льгот для многодетных семей. Об этом представитель мэрии рассказал депутатам гордумы. Депутаты призвали городскую администрацию активнее бороться с автовладельцами, которые скрывают номера на платных парковках, чтобы избегать штрафы за неоплату.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зона платной парковки у здания Екатеринбургской городской думы

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Зона платной парковки у здания Екатеринбургской городской думы

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

О ситуации с платными парковками в Екатеринбурге рассказал директор департамента транспорта мэрии Игорь Ощепков на совместном заседании комиссий гордумы по городскому хозяйству и по экономическому развитию.

По его словам, до конца года в Екатеринбурге введут возможность постоплаты в течение суток. Сейчас водителю нужно заранее оплатить все время парковки — у него есть на это 10 минут. Оплата происходит через паркомат, мобильное приложение, SMS, веб-портал. Наличными заплатить за парковку можно в банкомате или терминале Сбербанка.

Система платных парковок работает в Екатеринбурге с 2014 года. Стоянки расположены в деловом центре, в том числе на ул. 8 Марта, Попова, Хохрякова, Сакко и Ванцетти и других. Стоимость одного часа парковки составляет 50 руб. Штраф можно получить, если не оплачивать парковку дольше 10 минут или задержаться на ней после истечения времени — тоже на 10 минут. Штраф в любом случае будет 3 тыс. руб.

В 2026 году администрация планирует ввести льготы для многодетных семей. По словам господина Ощепкова, департамент уже обратился в Минцифры РФ. Там помогут разработать соответствующее цифровое решение, которое будет интегрировано с сервисом Госуслуг.

Некоторые депутаты выразили недовольство тем, что зона платного парковочного пространства в Екатеринбурге с января вновь расширится: охватит пространства на ул. Бориса Ельцина (от ул. Боевых Дружин до ул. Челюскинцев), на ул. Маршала Жукова (от ул. Антона Валека до ул. Боевых Дружин), на ул. Гоголя (от ул. Куйбышева до ул. Малышева), на ул. Фурманова (от ул. Московской до ул. Чапаева).

«Мы лишаем людей возможности парковаться. Может, вообще центр города от машин закроем? Давайте бесплатные парковки оставим, будем строить новые и делать их платными»,— возмутился депутат от партии «Единая Россия» (ЕР) Александр Колесников.

На пояснение Игоря Ощепкова про то, что приоритет в городе отдается общественному транспорту, он пожаловался, что таким способом из центра города можно уехать далеко не всегда, особенно в вечернее время.

Депутат от партии «Новые люди» Сергей Козлов предложил разработать абонементы на платные парковки. Александр Колесников добавил, что необходимо сделать возможность списывать деньги за парковочное место автоматически — по его словам, знак платной парковки не всегда заметен, при этом за размещение на такой парковке сразу приходит штраф, а не счет на ее оплату.

Депутат от ЕР Михаил Вечкензин добавил, что многие жители сознательно встают на платные парковки и закрывают свои номера, что мешает выписать им штраф. «Получается, штрафы приходят только тем добропорядочным жителям, кто забыл оплатить»,— сказал он.

По словам депутата, из-за таких нарушений места в центре заняты почти всегда, что противоречит самой идее платных парковок. Господин Вечкензин предложил работникам дептранса заняться этой проблемой и начать «очищать» номера на платных парковках.

«Нужно взять двух борцов и одного боксера»,— воскликнул он, пояснив, что у водителей с такими сотрудниками часто возникают конфликтные ситуации.

Александр Колесников заметил, что в этой ситуации проще будет привлечь к этой работе сотрудников ГИБДД. «А у них некомплект»,— ответили ему из зала.

Депутат от ЕР Тимофей Жуков напомнил, что парковка в городе бесплатна с 20 вечера до 8 утра — ее могут занимать те, кто живет поблизости. По аналогии с этим решением он предложил сделать льготы для тех, кто работает рядом с парковочными местами. «Многим это неудобно. Пусть у него будет какая-то льгота по тарифу, если он подтвердит, что там работает»,— сказал господин Жуков.

По итогам обсуждения депутаты предусмотрели возможность рассмотреть изменения в действующие правила после того, как ознакомятся с существующей инициативой городского дептранса.

Анна Капустина