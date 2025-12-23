На таможне объяснили ситуацию с многокилометровой пробкой на границе Польши и РФ

На российско-польской границе в преддверии новогодних праздников значительно увеличился транспортный поток. Пункт пропуска Мамоново-2 в Калининградской области заранее подготовился к пробкам и принял все необходимые меры для оптимизации работы в предпраздничные дни, заверила глава пресс-службы областной таможни Оксана Иванова.

«Зимой в связи с рождественскими и новогодними праздниками традиционно происходит увеличение количества граждан, пересекающих таможенную границу ЕАЭС на ее польско-российском участке»,— пояснила госпожа Иванова в комментарии ТАСС. Она добавила, что многие приезжающие пользуются калининградским аэропортом Храброво как хабом и из него летят вглубь России.

По словам Оксаны Ивановой, еще недавно через три пункта пропуска у российско-польской и российско-литовской границ на территорию Калининградской области проезжало около 300 авто из Европы в сутки. За последние дни их число возросло до 500. При этом в пресс-службе областной таможни уточнили, что с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го все пункты будут работать штатно.