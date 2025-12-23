Завершено следствие по делу о подготовке теракта ко Дню Победы 2025 года

СКР завершил расследование уголовного дела против обвиняемого в подготовке теракта в преддверии 9 мая. По делу проходит Андрей Бызов, ему вменяют оправдание терроризма, участие в террористическом сообществе и приготовление к теракту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что Бызов вступил в проукраинскую террористическую организацию, разделяя националистические взгляды. Также в 2024-2025 годах он публиковал в интернете материалы, оправдывающие терроризм.

Позже Бызов связался с куратором, который поручил за вознаграждение совершить теракт 9 мая 2025 года. По плану обвиняемый должен был взорвать самодельное взрывное устройство вблизи военного объекта в Подмосковье. Кроме того, злоумышленник наблюдал за военным объектом и передавал информацию куратору.

Андрея Бызова задержали на стадии приготовления к теракту, взрывчатку нашли во время обыска в его доме. Следствие выделило в отдельное производство дела против куратора обвиняемого и других причастных к подготовке теракта.

Никита Черненко