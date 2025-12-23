В КЧР пострадали двое школьников при запуске пиротехники

В Черкесске двое несовершеннолетних 9 и 11 лет получили телесные повреждения в результате инцидента с пиротехническими изделиями. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данному факту следственными органами СК России по Карачаево-Черкесской Республике проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике Владимиру Хорольскому доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Наталья Белоштейн