Хищения просят смягчить до взятки

Краснодарский крайсуд рассмотрит жалобу Сафарбия Напсо, экс-директора краевого ГУП «Дагомысское ДРСУ», на приговор по делу о хищении имущества предприятия. Господин Напсо признался, что одновременно с махинациями с активами передавал взятки за общее покровительство Анатолию Вороновскому, тогдашнему вице-губернатору Кубани, а затем депутату Госдумы от «Единой России». Сафарбий Напсо, освобожденный от ответственности за коррупцию, просит смягчить наказание за хищение.

Сафарбий Напсо, бывший директор ГУП Краснодарского края (КК) «Дагомысское ДРСУ», осужденный на четыре года колонии общего режима за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), растрату (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и превышение полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), обжаловал приговор в Краснодарском краевом суде. Одновременно апелляционное представление на судебное решение внесла прокуратура, слушание дела назначено на 26 января 2026 года.

Приговор Сафарбию Напсо, вынесенный Лазаревским райсудом Сочи 23 октября текущего года, пока не опубликован, но в базе ГАС «Правосудие» размещено решение суда в отношении его сообщника Александра Сидорова, бывшего заместителя директора ГУП КК «Дагомысское ДРСУ». В июле 2025 года он был приговорен к трем годам колонии общего режима за мошенничество, растрату и превышение полномочий. Приговор вступил в силу, фигурант обжаловал его в кассации.

В приговоре Александру Сидорову фигурирует эпизод с оплатой за счет средств ДРСУ ремонтных работ в жилье неназванного лица, на что были потрачены 775 тыс. руб.

По данным “Ъ”, Сафарбий Напсо признал, что обеспечил незаконное вознаграждение в виде услуг на общую сумму 25 млн руб. вице-губернатору Краснодарского края Анатолию Вороновскому, курировавшему дорожное строительство.

Бывший директор Дагомысского ДРСУ сообщил, что организовал ремонт в квартире сына господина Вороновского в Сочи, произвел работы на участке в Усть-Лабинске, принадлежавшем чиновнику, и приобрел для него самого квартиру в Краснодаре.

Показания господина Напсо легли в основу уголовного дела в отношении господина Вороновского, который до 11 ноября текущего года был депутатом Госдумы. После лишения статуса Анатолий Вороновский был арестован Басманным райсудом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии ГСУ СКР, Сафарбий Напсо рассчитывал на покровительство вице-губернатора в тот момент, когда руководитель ГУПа распродавал имущество предприятия.

Суд установил, что в 2018 году Сафарбий Напсо, Александр Сидоров и еще несколько руководящих сотрудников Дагомысского ДРСУ объединились в группу с целью хищения имущества, принадлежащего Краснодарскому краю и находящегося у предприятия на праве хозяйственного ведения. Злоумышленники организовали фиктивную экспертную оценку дорожной техники (уборочные машины, погрузчики, асфальтоукладчики, грейдеры) с существенным занижением стоимости. Затем техника была продана подконтрольным компаниям. Руководители ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» планировали в дальнейшем использовать оформленную на подставных лиц технику в собственных интересах.

Бюджету Краснодарского края был нанесен ущерб в сумме 45 млн руб.

Аналогичная схема была использована при продаже асфальтобетонного завода: руководство Дагомысского ДРСУ получило экспертное заключение о том, что основные производственные узлы якобы неисправны. Завод был продан компании «Строительные технологии» за 851 тыс. руб., тогда как рыночная стоимость актива составляла 81 млн руб., говорится в приговоре Александру Сидорову. Суд согласился с доводами обвинения о том, что действия злоумышленников привели к нарушению интересов государства и общества. Это выразилось в ухудшении содержания, ремонта, строительства и реконструкции автодорог регионального и межмуниципального значения, что, в свою очередь, ухудшило безопасность дорожно-транспортного движения в Краснодарском крае.

Анна Перова, Краснодар; Николай Сергеев