В Шанинке прокомментировали приостановку Рособрнадзором лицензии

Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка) продолжит научную работу, исследования, проведение конференций и издательскую деятельность после приостановки Рособрнадзором лицензии на образовательную деятельность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза в Telegram-канале.

«Сейчас для нас главное — поддержка студентов и сопровождение их перевода в другие образовательные организации. Мы сделаем все возможное, чтобы этот сложный путь прошёл максимально прозрачно и с учетом интересов обучающихся»,— заявили в пресс-службе вуза.

Там отметили, что вуз продолжит работать с темами, по которым имеет глубокую экспертизу. «Мы сохраняем наше сообщество исследователей, преподавателей и экспертов и поддерживаем открытый научный диалог и профессиональные стандарты, которые всегда были для нас принципиально важны»,— заключили в школе.

В ноябре 2024 года Рособрнадзор провел внеплановую проверку вуза, по итогам которой выявил несоответствие программ Федеральным государственным образовательным стандартам. В начале марта вуз отчитался об устранении нарушений, и в апреле Рособрнадзор провел еще одну проверку. По ее итогам ведомство согласилось, что школа устранила 80% замечаний из первого предписания. Тем не менее Рособрнадзор запретил учебному заведению принимать студентов в 2025 году и выставил повторное предписание. Решение Рособрнадзора Шанинка пыталась оспорить в суде, но он встал на сторону ведомства. Спустя год Рособрнадзор отозвал у Шанинки аккредитацию по четырем образовательным программам: «Психология» (бакалавриат и магистратура), «Менеджмент» (бакалавриат) и «Социология» (бакалавриат). Решение о лишении аккредитации принято на основании судебных решений, вынесенных 23 июня и 11 сентября. Их суть — неизвестна.

Как сообщили «Ъ» в Рособрнадзоре, лицензия на образовательную деятельность вуза была приостановлена 16 декабря. Причиной такого решения ведомства стало неисполнение вузом предписаний по нарушениям. Каким именно — неизвестно. Приостановка лицензии означает, что вуз не сможет осуществлять обучение студентов. Учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения — формы, курса и стоимости. Лицензия может быть приостановлена на срок до вынесения судом решений по предписанию о нарушениях вуза.

Полина Мотызлевская