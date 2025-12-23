Военнослужащие «Ахмата» потребовали наказать бойца ММА Дивнича

Спецподразделение «Ахмат» опубликовало коллективное видеообращение с требованием привлечь бойца ММА и соратника «Русской общины» Максима Дивнича к ответственности. Обращение адресовано Следственному комитету, ФСБ, Генпрокуратуре и МВД.

Ролик с обращением опубликовал в Telegram-канале ветеран СВО Евгений («Топаз») Рассказов. «Мы просим… привлечь к ответственности Макса Дивнича, который… разжигает межконфессиональную и межнациональную рознь», — говорит один из бойцов на видео. Сам Евгений Рассказов раскритиковал инициативу сослуживцев.

«Дискредитация ВС России, да это смешно, я сам защищаю нашу страну на всех фронтах», — написал Максим Дивнич в своем Telegram-канале. «Расцениваю это как лишнюю попытку по дестабилизации обстановки на фронте и тылу», — добавил он.

Конфликт Максима Дивнича и «Ахмата» начался летом после драки на пляже в Луганске. По словам господина Дивнича, один из ахматовцев, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, неподобающе вел себя на пляже и приставал к женщинам. Спортсмен вмешался, словесная перепалка переросла в драку.

После в разговоре с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым Максим Дивнич признал, что дебошир с пляжа не был ахматовцем, но претензии сторон сохранились. После публичной полемики с Апти Алаудиновым спортсмен объявил о подписании контракта и отбытии в зону СВО.