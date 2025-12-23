Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ленобласти не признали авторства обращения к Путину о жизни «как в XIX веке»

В администрации Ленинградской области ответили на заявления администрации Ульяновска о якобы путанице на прямой линии президента России. Председатель комитета общественных коммуникаций региона Екатерина Путронен отметила, что жалоб из схожего по названию поселка Ульяновка в администрацию не поступало.

«Из поселка Ульяновка в администрацию региона не поступало жалоб на энерго- и газоснабжение. Инженерная инфраструктура поселения работает стабильно. И такой же стабильности мы желаем Ульяновску»,— сказала госпожа Путронен. Ее слова привели в Telegram-канале администрации. Она отметила, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным «готовится исключительно ответственно и профессионально».

«Итоги года» с Владимиром Путиным-2025. Ключевые высказывания президента за 4,5 часа

На прямой линии 19 декабря Владимир Путин зачитал сообщение, которое, судя по подписи, было отправлено из Ульяновска. Автор обращения жаловался президенту, что люди в городе живут как будто в XIX веке. Господин Путин попросил пометить эту жалобу и пообещал разобраться, о чем идет речь. После пресс-конференции власти Ульяновска хотели найти авторов сообщения, однако сделать это не удалось. В пресс-службе администрации города сообщили ТАСС, что в тексте обращения была опечатка — его писали жители поселка Ульяновка Ленинградской области.

