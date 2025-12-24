Заведений общепита в России за год стало меньше на 3,1%

В России продолжает сокращаться число заведений общественного питания. В ноябре 2025 года их количество снизилось на 3,1% год к году, до 115 тыс., следует из данных «Яндекс. Карт». Наиболее заметное падение зафиксировано в сегментах суши-баров и пиццерий, где число точек сократилось на 7,5% и 6,4% соответственно.

Эксперты связывают тенденцию с ростом издержек на персонал, аренду и продукты, а также с более сдержанным потребительским спросом. По данным Focus Technologies, количество заказов в кафе и ресторанах Москвы в январе—октябре 2025 года снизилось на 5%. Дополнительным фактором стала переориентация части потребителей на готовую еду и сервисы доставки, оборот которых за девять месяцев вырос на 32%.

Маржинальность ресторанного бизнеса за последние годы снизилась почти вдвое — с 20–25% до 10–12%, отмечают участники рынка. На закрытие заведений также влияет региональная политика по ограничению продажи алкоголя и высокая стоимость заемных средств, которая сдерживает открытие новых проектов.

При этом число зарегистрированных предпринимателей в общепите продолжает расти: по данным банка «Точка», в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП их стало на 5% больше год к году. Эксперты объясняют это перезапуском бизнесов и тестированием новых, более узких форматов, однако ожидают, что общее сокращение числа заведений в отрасли продолжится.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не барное это дело».