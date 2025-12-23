На Ямале в 2025 году родились 142 ребенка благодаря ЭКО

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с начала 2025 года родились 142 ребенка благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), из них шесть — двойняшки, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

За 11 месяцев в округе было проведено 467 процедур ЭКО, из которых более 30% оказались успешными. Это на 7% выше показателей прошлого года. В этом году в регионе количество проведенных процедур на 82 больше, чем планировалось. Ямал второй год подряд демонстрирует превышение плановых показателей по ЭКО. Для сравнения, в 2024 году в округе провели процедуру ЭКО 551 женщине,в результате чего родились 169 детей.

Чтобы пройти процедуру ЭКО, жительницам ЯНАО не требуется ждать очереди для получения квоты. «Для проведения процедуры и дальнейшего контроля пациенты могут выбрать любую клинику на территории страны. Транспортные расходы также возмещаются медицинскими организациями»,— говорится в сообщении.

По словам заведующего перинатального центра Салехардской ОКБ Алексея Денисова, семейная пара может выбрать любую клинику, которая работает по ОМС и врача. «Чтобы получить направление, паре нужно сдать необходимый перечень анализов, получить гарантийное письмо из клиники, в которую они собираются ехать, а также заключение репродуктолога. На основании этих документов делается заключение, и супруги могут выехать для проведения процедуры»,— сказал Алексей Денисов.

Ранее «Ъ-Урал» писал, с начала 2025 года 932 жительницы Свердловской области стали мамами благодаря процедуре ЭКО.

Полина Бабинцева