Глава РСПП Шохин оценил влияние роста НДС на инфляцию

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что ожидаемое ускорение инфляции после повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, вероятнее всего, не произойдет. По его словам, инфляция останется в пределах прогнозных 6-7%, которые ранее определяли Минэкономразвития и Банк России.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Александр Шохин отметил, что ситуация с инфляцией в этом году отличается от опыта 2019 года, когда повышение НДС до 20% сопровождалось увеличением цен приблизительно на один процентный пункт, но этот эффект исчез во второй половине года. «Сейчас в обратную сторону идет. Что-то происходит в экономике такое, что не может быть объяснено стандартными взаимосвязями»,— признал господин Шохин на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%. Для всех социально значимых товаров ставка по налогу сохраняется на уровне 10%. Среди них указаны продукты питания, лекарства и медицинская продукция, детские товары, периодическая печать, книги, племенные сельскохозяйственные животные.