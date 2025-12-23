Упавший в Эстонии беспилотник оказался украинским

Расследование подтвердило, что беспилотник, упавший в августе на территории Эстонии недалеко от российской границы, был украинского происхождения, сообщает телерадиокомпания ERR.

В августе ERR со ссылкой на главу полиции безопасности Эстонии Марго Паллосона сообщала, что обнаруженный военный дрон предположительно принадлежал Украине.

По данным расследования, беспилотник, вероятно, вошел в воздушное пространство Латвии со стороны России и продолжил полет по прямой траектории, после чего пересек границу Эстонии со стороны Тартуского уезда. Власти подчеркнули, что не выявили признаков того, что территория Эстонии являлась целью атаки.