Дрон ВСУ со взрывчаткой упал на территории Эстонии

Полиция Эстонии обнаружила обломки дрона на поле в деревне Тартуского уезда, граничащего с Псковской областью России. Как рассказал ERR главный директор департамента полиции безопасности (КАПО) Марго Паллосон, на месте падения беспилотника была обнаружена воронка от взрыва.

«Это мог быть украинский беспилотник, нацеленный на объекты на территории России, но Россия, используя глушение GPS и другие средства радиоэлектронной борьбы, сбила его с курса, и он вторгся в воздушное пространство Эстонии»,— сказал господин Паллосон. Он отметил, что у полиции нет оснований полагать, что беспилотник был российским.

КАПО и прокуратура начали совместное расследование инцидента. По словам господина Паллосона, если бы дрон врезался в жилой дом, он мог бы причинить значительный ущерб.