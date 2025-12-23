На месте ДК «Химмаш» в Екатеринбурге построят жилой комплекс

Здание дома культуры (ДК) «Химмаш» находится в аварийном состоянии и не первый год закрыто для посещения в связи с отсутствием каких-либо ремонтных работ после передачи объекта в частную собственность, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на прямой линии. Он заверил, что власти рассматривали варианты по обмену помещений или их приобретению в муниципальную собственность, однако это стоило бы «серьезных денег». «Проще построить новый хороший ДК»,— добавил градоначальник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание ДК "Химмаш" в Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Здание ДК "Химмаш" в Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

По словам господина Орлова, власти ведут работу по включению участка, на котором расположено здание ДК, в программу комплексного развития территорий (КРТ). «Застройщик планирует на месте этого здания построить жилой комплекс со встроенными помещениями общей площадью порядка 2,5 тыс. кв. м, это как раз та потребность, которая необходима для дополнительного образования нашему департаменту культуры. Появится возможность для занятия творчеством, спортом и танцами, те активности, которые реализовались на площадке ДК "Химмаш"»,— заверил мэр.

Алексей Орлов подчеркнул, что все досуговые помещения для детей будут спроектированы и построены по «современным стандартам и техническому заданию департамента культуры администрации Екатеринбурга», после чего переданы в муниципальную собственность. «Мы на этой базе будем реализовывать все, что касается дополнительного образования»,— добавил градоначальник.

Мэр отметил, что проектировщики уже получили техническое задание от департамента культуры администрации. «Когда будет готов эскизный проект, мы его обязательно представим общественности и публично обсудим»,— заверил господин Орлов.

Ранее, в августе, глава Свердловской области Денис Паслер отмечал, что обновление здания ДК «Химмаш» в рамках механизма КРТ является «самым оптимальным» вариантом. «Сейчас перед городом стоит задача объявление торгов на право КРТ, все для сохранения социальной функции ДК»,— подчеркнул тогда он.

Василий Алексеев