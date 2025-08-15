Паслер и Орлов обсудили судьбу КСК «Олимп» и ДК «Химмаш» в Екатеринбурге

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обсудил с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым судьбу двух объектов культуры - КСК «Олимп» и ДК «Химмаш». Об этом сообщил Денис Паслер в своем Telegram-канале.«Судьба объектов вызывает беспокойство жителей. Оба сегодня не принадлежат городу»,— подчеркнул Денис Паслер.

Денис Паслер и Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер и Алексей Орлов

Дворец культуры «Химмаш» будет обновляться в рамках программы комплексного развития территории. Сейчас главная задача — объявление торгов на право КРТ, для сохранения социальной функции ДК.

По словам господина Орлова, по культурно-спортивному комплексу «Олимп» готовятся документы по передаче в муниципальную собственность. Это необходимо чтобы единственное в микрорайоне Компрессорный культурно-спортивное учреждение гарантированно сохранило свой профиль и продолжило работу.

Напомним, ранее спорткомплекс «Олимп» принадлежал «Газпрому», затем корпорация решили продать спорткомплекс. «Ъ-УРал» писал, что новые собственники спорткомплекса «Олимп» передали объект мэрии Екатеринбурга.

ДК «Химмаш» принадлежит компании AVS Group депутата заксобрания Свердловской области Валерия Савельева. Собственник хотел снести здание, но власти города договорились об отмене решения и совместной работе по сохранению объекта.

Полина Бабинцева