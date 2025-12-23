Врио председателя правительства Самарской области Михаил Смирнов не считает себя уволенным

Врио первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства региона Михаил Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что не видел документа о прекращении трудовых отношений. Вскоре этот пост исчез из Telegram-канала Михаила Смирнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Получаю много сообщений от знакомых и незнакомых людей со словами поддержки. Всем огромное спасибо, но все же: документа о прекращении трудовых отношений я пока не видел. Когда (уже не "если") будет — тогда возможно и взгрустнется полноправно»,— говорилось в посте председателя областного правительства.

На прошлой неделе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил правительство области в отставку в рамках реформы его структуры. Все члены правительства получили приставку «врио».

«Вообще существует версия, что я уволен еще 15 декабря в момент отставки правительства. Основания есть, потому что для назначения на должность врио я тоже никаких документов не подписывал — ни о приеме на работу на новую должность, ни об изменении прежнего трудового договора. В плоскость трудового спора точно не перейдем, но увольняться на словах как-то непривычно»,— отметил Михаил Смирнов.

Сегодня, 23 декабря, депутаты Самарской губернской думы согласовали новую кандидатуру на должность первого замгубернатора — председателя правительства региона. Пост займет Виталий Шабалатов, который является заместителем председателя правительства Самарской области.

Евгений Чернов