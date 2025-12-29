Поздравление от председателя Российско-Эмиратского делового совета (PЭДС), президента инвестиционной группы «Марафон» Александра Винокурова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба розничной сети «Магнит» Фото: Пресс-служба розничной сети «Магнит»

Подводя итоги уходящего года, важно подчеркнуть ценность устойчивых партнерств, основанных на профессионализме и стратегическом видении. Новый год символизирует движение вперед. Уверен, что в наступающем году российско-эмиратские отношения и деловые связи получат новый импульс, а совместные инициативы принесут ощутимые результаты.

Желаю читателям «Коммерсанта» уверенных решений, устойчивого роста, надежных партнеров и успешной реализации самых амбициозных планов. Пусть 2026 год станет годом новых возможностей.