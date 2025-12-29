Гудбай, Америка, или здравствуй

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вернувшийся в Белый дом в январе президент Трамп принял неожиданное для многих в Вашингтоне и Москве решение начать отношения с Россией с чистого листа. Манифестацией нового курса стал первый после начала СВО российско-американский саммит на Аляске.

Поворот в политике Штатов предопределили сразу несколько факторов.

Первым стало активно поддержанное Москвой желание свернуть требующий от США многомиллиардных затрат «украинский проект» предыдущей администрации, который Дональд Трамп назвал «войной Байдена».

Вторым фактором стала смена международных приоритетов США, переключивших внимание на торговые споры с ведущими партнерами (ЕС, Китай), а также на Ближний Восток и Западное полушарие. Интерес к глобальной экспансии нарушил правила игры в отношениях с союзниками (Канада, Гренландия).

В связи с этим дальнейшее противостояние с Россией не только утратило прежний смысл, но и потенциально грозило осложнить реализацию новой grand strategy президента Трампа, более не рассматривающей бывшего главного противника США в качестве угрозы их национальной безопасности.

Впрочем, сохранить последовательность этого курса новой администрации США так и не удалось, подтверждением чего стали введенные американские санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

Противоречивые действия Вашингтона получили определение «качели Трампа». В итоге, признав, что их отношения лежат в руинах, Москва и Вашингтон так и не успели расчистить завалы и выстроить прагматичное сейсмоустойчивое партнерство.