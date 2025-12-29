Водные государственные процедуры

Проблемы с водоснабжением в Донецкой агломерации начались еще несколько лет назад: боевые действия нарушили выстроенную еще в советское время сложную систему каналов и водопроводов. С 2022 года жители Донецка и близлежащих городов строили свою жизнь в соответствии с графиком подачи воды. Трубы оживали на несколько часов раз в два-три дня — хватало времени наполнить запасенные в каждой квартире пластиковые пятилитровки. Так и жили. В общем-то привыкли.

Но в 2025 году ситуация резко ухудшилась. Теперь воду могут давать раз в четыре-пять дней и совсем ненадолго. Она стала совсем плохого качества — грязная, с примесями. А главное — напор в трубах такой слабый, что она может не доходить до третьего этажа и выше. Неудивительно, что в магазинах моментально раскупают те самые пятилитровки.

Жарким летом бутилированную воду в Донбасс привозили как гуманитарный груз, но для крупных населенных пунктов это не выход. Проблему пытаются решить с помощью цистерн-водовозов, но на все районы их явно не хватает — приходится ждать.

Вопрос водоснабжения новых территорий был поднят на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Он заявил, что для решения проблемы необходимо занять территорию за Славянском, «которая, к сожалению, до сих пор контролируется противником». Параллельно надо заниматься инфраструктурой — «привести в нормальное нормативное состояние всю трубопроводную систему, которой не уделяли внимания десятилетиями». Президент пообещал решить эту проблему «как можно быстрее», но даже примерных сроков называть не стал.