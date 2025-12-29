Стабильно неопределенно

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Весь 2025 год как развитые, так и развивающиеся страны провели в режиме повышенной готовности. Главная причина — тарифная политика США и ее многочисленные и разнообразные последствия. В ожидании ограничений торговые партнеры страны и сами Штаты активно наращивали отгрузки на внешние рынки. Фактически именно это и поддержало устойчивое расширение мировой экономики в 2025-м.

В следующем году замедление роста торговли на фоне высокой базы фактически неизбежно. Сдерживать этот рост будут не только отложенные эффекты тарифов, но и невозможность спрогнозировать решения Дональда Трампа, уже обернувшиеся заметным ухудшением деловых и потребительских настроений и в США, и за их пределами.

Вместе с тем 2026-й может стать годом адаптации к неопределенности.

Среди сюжетов, за которыми в этом контексте стоит следить,— дальнейшее сближение стран, попавших под тарифные ограничения США, а также усиление протекционизма под предлогом поддержки внутренних рынков на фоне неясных внешних перспектив.

Россия, напрямую не затронутая американскими пошлинами, в следующем году продолжит искать возможности сближения с развивающимися странами, пострадавшими от торговой политики Дональда Трампа. Приоритетом при этом признано не столько наращивание торговли с ключевыми партнерами (по отдельным направлениям возможности бурного роста уже исчерпаны), сколько ее диверсификация, а также рост взаимных инвестиций и промышленная кооперация.