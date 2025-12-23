На Кубани площадь охраняемых территорий выросла втрое
Власти Краснодарского края в 2025 году взяли под особую охрану свыше 19 тыс. га природных территорий, что в три раза превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на выступление губернатора Вениамина Кондратьева на краевом совещании об итогах работы исполнительных органов власти.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Необходимо продолжить эту работу и в следующем году. Мы должны сохранить уникальную природу Кубани для жителей и гостей, для наших детей и последующих поколений»,— заявил глава Кубани.
За год в регионе появилось 11 особо охраняемых природных территорий регионального и 23 местного значения. Власти разработали схему развития и размещения ООПТ и планируют полностью завершить формирование этой системы в Краснодарском крае к 2035 году.
В рамках президентских поручений по развитию экотуризма в регионе обустроили первый турмаршрут на особо охраняемой природной территории. Путь пролегает в границах памятника природы Гора Кизинчи в Мостовском районе, его протяженность составляет около 5 км. Еще три пилотных проекта по организации туристических маршрутов запланированы в Северском районе, Геленджике и Туапсе.
На совещании также обсудили сохранение исторических памятников — их в крае насчитывается почти 20 тыс. Особое внимание уделили монументам, посвященным памяти погибших защитников Отечества. К 80-летию Великой Победы в регионе привели в порядок около 500 памятников и мемориалов.