Правительство РФ ввело квоту на экспорт риса по просьбе аграриев Дагестана

Правительство России утвердило квоту на экспорт риса-сырца за пределы ЕАЭС в объеме 200 тыс. тонн. Мера стартует 1 января 2026 года и продлится до 31 декабря. В пределах квоты пошлина нулевая, сверх лимита — 50% от таможенной стоимости. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление №2076 от 19 декабря 2025 года. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила документ заранее. Решение сменяет запрет на экспорт, который действовал с 1 июля 2022 по 31 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Квота поддержит рисоводство и стабилизирует цены внутри страны. Высокие урожаи привели к перепроизводству: в 2023–2024 годах Россия собрала свыше 1 млн тонн ежегодно. В 2025 году урожай составит 1,145 млн тонн в чистом весе — на 9% меньше рекорда 2024-го, но все равно высокий.

Цены на рисовую крупу рухнули из-за запрета. Прошлым сезоном они скатились с 70 тыс. руб. за тонну до 50 тыс. руб. Сейчас рис по ТУ стоит 38–40 тыс. руб./т, крупа по ГОСТу — 45–50 тыс. руб./т. Эксперты ждут роста рентабельности после квоты.

Гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко назвал объем квоты достаточным для нормальной работы рынка. Независимый эксперт Александр Корбут похвалил шаг: квота снимет давление излишков и откроет экспортные перспективы. Он предложил продлить квоту на годы вперед для предсказуемости аграриев.

Дагестан и Краснодарский край лидируют в рисоводстве. Ранее минсельхозпрод Дагестана озвучил просьбу руководителей местных хозяйств разрешить им экспорт риса. Квота поможет аграриям осваивать рынки Африки и Азии. Производители рассчитывают на нулевую пошлину для 200 тыс. тонн, что вернет доходность после трехлетнего застоя.

Станислав Маслаков