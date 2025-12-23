Российские силы ПВО за три часа сбили более 20 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 14:00 до 17:00 мск уничтожили 21 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

11 БПЛА сбиты в небе над Белгородской областью, шесть — над Брянской, три — над Курской, еще один — над Воронежской областью. Информации о пострадавших или повреждения на земле в регионах не привели.

С 9:00 до 14:00 мск, по данным Минобороны, над Россией уничтожены 11 беспилотников. Больше всего — пять БПЛА — в небе над Крымом.