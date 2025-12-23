Ролан Гусев доведет до конца

Московское «Динамо» утвердило на посту главного тренера Ролана Гусева, который исполнял эти обязанности после ухода Валерия Карпина. 48-летний специалист будет работать с основной командой до конца сезона-2025/26. По итогам первой части сезона она занимает лишь десятое место в чемпионате России и уже не сможет вмешаться в борьбу за медали. Вместе с тем динамовцы вышли в полуфинал Кубка России и имеют шансы побороться за этот трофей.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Руководство московского «Динамо», оценив текущую ситуацию, решило пока не искать нового главного тренера и оставить на этом посту Ролана Гусева. Несмотря на все сомнения и колебания, которые наверняка были у совета директоров клуба, учитывая, что в качестве исполняющего обязанности Гусеву не удалось предъявить убедительные аргументы в свою пользу, его все-таки утвердили в должности до конца нынешнего сезона.

Один из наиболее авторитетных руководителей «Динамо», Сергей Степашин, обещал, что Гусев без вопросов станет главным тренером, если выиграет все четыре матча в концовке первой части сезона, но бело-голубые при нем победили только махачкалинских одноклубников в чемпионате (3:0). Кроме того, они свели к ничьей дерби со «Спартаком» (1:1) и потерпели два поражения. Впрочем, одно из них — от «Зенита» в Кубке России (0:1) — не помешало им выйти в полуфинал верхней сетки play-off по сумме двух встреч. Так что однозначно отрицательным можно было назвать только результат матча с «Ахматом» в Грозном, где динамовцы уступили — 1:2, хотя вели — 1:0.

Тем не менее Гусев не сумел поправить турнирное положение в премьер-лиге, и «Динамо» закончило первую часть чемпионата на десятом месте, набрав 21 очко в 18 турах.

Ситуация такова, что отставание от замыкающего призовую тройку «Локомотива» составляет 16 баллов и про медали бело-голубым можно уже забыть. Даже «Спартак», занимающий шестую позицию с 29 очками, ушел слишком далеко, и выше седьмой строчки им, похоже, не подняться. При этом зона так называемых стыковых матчей куда ближе — располагающееся на 13-м месте махачкалинское «Динамо» москвичи опережают всего на шесть пунктов. Вряд ли, конечно, им светит суровая борьба за выживание, но необходимые меры безопасности принять все же придется. Тем более что сразу после возобновления чемпионата у них будет непростой отрезок из трех матчей подряд с ЦСКА, «Ростовом» и «Зенитом».

С другой стороны, в сложившейся ситуации действительно есть резон дать шанс Гусеву, которого, видимо, и пригласили еще в 2023 году в тренерский штаб Марцела Лички с прицелом на перспективу. К тому времени воспитанник динамовской системы, реализовавшийся как футболист уже в ЦСКА, добился успеха с молодежным составом армейцев и поработал в юношеских сборных России. А после отставки чешского специалиста в конце прошлого сезона Гусев попробовал себя и в статусе исполняющего обязанности главного тренера «Динамо». Еще тогда рассматривался вариант, при котором он возглавит команду на постоянной основе, но в итоге по понятным причинам перевесила кандидатура наставника национальной сборной Валерия Карпина.

Гусев и сам не раз давал понять, что уже перерос уровень ассистента и готов к самостоятельной работе.

В частности, будучи и. о. главного тренера, он фактически выражал несогласие с методами как Лички, так и Карпина и подчеркивал, что по-разному с ними видит футбол. Так, при Карпине, по словам Гусева в одном из интервью, были допущены ошибки в физической подготовке. Затем ему даже пришлось публично извиниться за некорректные высказывания в адрес коллеги. Да и как только Карпин покинул клуб, Гусев показал, что не согласен и с его кадровыми решениями. Например, он сразу вернул в стартовый состав камерунца Муми Нгамалё, который не пользовался особым доверием Карпина. В то же время при Гусеве пошатнулись позиции протеже прежнего тренера — центрального защитника Максима Осипенко. Он даже нападающего Ивана Сергеева пытался использовать в полузащите, демонстрируя собственное видение расстановки игроков и тактики.

В принципе с утверждением Гусева главным тренером «Динамо» почти ничем не рискует. Нынешний сезон вообще можно было бы считать потерянным, если бы не Кубок России, победа в котором теперь будет основной целью клуба. Комментируя назначение Гусева на официальном сайте «Динамо», председатель совета директоров Александр Ивлев заявил, что перед командой поставлена задача «бороться за кубок и подняться как можно выше в турнирной таблице премьер-лиги».

