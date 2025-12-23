Более полумиллиона петербуржцев воспользовались виртуальной картой «Подорожник»

Мобильное приложение «Подорожник» для проезда в общественном транспорте Петербурга перешагнуло рубеж в полмиллиона пользователей, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

«Преодоление отметки в полмиллиона пользователей — это важный сигнал. Он показывает готовность петербуржцев к цифровым сервисам и подтверждает, что мы движемся в правильном направлении»,— заявил первый зампред комтранса Дмитрий Ваньчков.

В Смольном подчеркивают, что в виртуальном «Подорожнике» куда легче пополнить баланс, посмотреть историю поездок и отложенные пополнения.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что 24 декабря запустят в продажу юбилейный выпуск «Подорожника», посвященный 15-летию с момента утверждения его первого дизайна. Тираж коллекционной серии составит 200 тыс. экземпляров.

Андрей Маркелов