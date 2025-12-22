Юбилейный выпуск карты «Подорожник» запустят в продажу 24 декабря

В Санкт-Петербурге 24 декабря запустят в продажу юбилейный выпуск транспортной карты «Подорожник», посвященный 15-летию с момента утверждения ее первого дизайна. Тираж коллекционной серии составит 200 тыс. экземпляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ

Новая серия состоит из четырех разных макетов, которые вместе формируют единую художественную композицию. Особенностью выпуска станет то, что часть карт содержит фольгированные элементы.

Эти экземпляры будут появляться в продаже постепенно, повышая их коллекционную ценность. Приобрести юбилейный «Подорожник» можно с 24 декабря в кассах метро и в точках продаж проездных билетов по цене 90 рублей за карту.

Как отметил временно исполняющий обязанности директора «Организатора перевозок» Виталий Войнов, за 15 лет «Подорожник» превратился в неотъемлемую часть городской жизни.

Первая карта поступила в оборот в январе 2011 года, а уже в 2012 появились первые коллекционные выпуски, посвященные открытию новых станций метро и юбилею петербургского трамвая.