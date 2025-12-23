Технологически активные добавки

Международная федерация футбола (FIFA) в ближайшее время собирается внедрить ряд технологических новинок, которые помогут, например, точнее и оперативнее определять офсайды. Их имплементация выглядит вполне разумным решением, учитывая, что уже фактически повсеместно используемая на высоком уровне система видеопомощи арбитрам — VAR, как выяснилось, не позволяет снизить до минимума число ошибочных или по крайней мере очень спорных судейских решений, а ее применение вызывает паузы, сокращающие чистое игровое время матчей.

Фото: Ian Walton / AP Технологические новинки, которые намерена внедрить FIFA, способны значительно сократить количество пауз в игре, связанных с использованием VAR

Международная федерация футбола отчиталась о результатах тестирования новых технологий, по сути, призванных дополнить и расширить возможности уже привычной на элитном уровне системы видеопомощи арбитрам, известной как VAR. Оно состоялось на трех матчах прошедшего недавно в Катаре Межконтинентального кубка — «Крус Асуль»— «Фламенго», «Фламенго»—«Пирамидс» и в финальном поединке, где после ничьей в основное и дополнительное время (1:1) ПСЖ одолел «Фламенго» благодаря четырем отбитым российским голкипером Матвеем Сафоновым одиннадцатиметровым.

Главной материальной составляющей технологического пакета стали установленные под крышей стадиона и специально настроенные под задачи проекта 16 видеокамер, а также вмонтированные в мячи сенсоры. FIFA утверждает, что придуманные ею совместно с компанией Hawk-Eye Innovations решения позволяют добиться как улучшения качества судейства, так и увеличения интенсивности игры. Для обычного футбольного болельщика, привыкшего к тому, как действует современная VAR, среди них выделяются, видимо, два.

Одно из решений связано с моментальной фиксацией выхода мяча за пределы поля и передачей информации об этом боковому судье.

В настоящий момент система видеопомощи арбитрам может лишь рекомендовать просмотр вызывающего сомнения момента в случае, скажем, если атака привела к голу. В финале Межконтинентального кубка инновация сработала, когда дополненная ею VAR оперативно отменила гол футболиста ПСЖ Фабиана Руиса, зафиксировав, что до его удара мяч ушел за лицевую линию.

Другой заметный сегмент, под который разработаны свежие технологии,— определение положения вне игры.

Новая система FIFA предполагает, что у тех, кто обслуживает VAR, появится особенный вид на происходившее на поле в изучаемом эпизоде — глазами голкипера. Он важен, скажем, в тех случаях, когда необходимо понять, был ли офсайд пассивным, то есть таким, который арбитр не должен фиксировать. Пассивным он является, когда атакующий игрок, формально находясь в положении вне игры, в ней никак не участвует и не мешает вратарю, в том числе закрывая ему обзор или явно отвлекая внимание.

Между тем в Английской премьер-лиге (АПЛ) в период с 2023 по конец 2025 года разразилось сразу несколько скандалов, связанных как раз с протестами представителей команд, пропустивших голы из-за признания «пассивности» офсайдов. Допустим, в ноябре эксперты недоумевали по поводу засчитанного гола форварда «Арсенала» Эберечи Эзе в ворота «Тоттенхема», так как его партнер Леандро Троссар, судя по всему, все же создавал помеху голкиперу Гульельмо Викарио.

FIFA не сообщила, когда планирует массовую имплементацию опробованных в Катаре технологий, ограничившись замечанием насчет необходимости дальнейшего тестирования.

Однако, вероятно, футбольная аудитория воспримет ее позитивно. Дело в том, что надежды на то, что с внедрением VAR количество судейских ошибок или чрезвычайно спорных вердиктов будет сведено к минимуму, не оправдались. Об этом говорят, к примеру, данные Key Match Incidents, независимого органа, созданного для оценки ключевых решений арбитров в АПЛ. В прошлом чемпионате Англии он установил 18 ошибок, допущенных несмотря на вмешательство VAR.

В российском футболе ситуация тоже далеко не идеальная. По подсчетам «Спорт-Экспресса», в 144 матчах, которые были сыграны в осенней части ушедшего на зимний перерыв текущего чемпионата России, судьи допустили 62 ошибки, не считая тех, что были исправлены с помощью видеоассистентов. В 240 матчах предыдущего первенства таких ошибок было в общей сложности 88.

Кроме того, осенью статистический ресурс Opta констатировал резкое, практически катастрофическое падение в последние годы доли чистого игрового времени в матчах всех ведущих лиг. В России показатель опустился ниже отметки 50 минут в среднем в матче. В списке причин есть и задержки, вызванные работой VAR.

Алексей Доспехов