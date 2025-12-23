Euractiv: Евросоюз закупил российских морепродуктов на €709 млн в 2024 году

Несмотря на ограничения поставок российской рыбы в 2022 году, Евросоюз (ЕС) продолжил импорт продукции. Только за 2024 год страны ЕС приобрели у РФ морепродуктов на €709 млн, пишет Euractiv со ссылкой на европейские источники.

Крупнейшими импортерами российской рыбы, по данным Euractiv, стали Германия, Нидерланды, Польша и Франция. Наиболее зависимой от товаров из РФ (в частности трески), уточняет интернет-издание, оказалась Португалия. Национальное блюдо страны бакальяу в основном готовят из импортной рыбы.

С 2022 года в ЕС действуют санкции против ограниченного набора российских морепродуктов, включая икру, однако более масштабные ограничения согласовать не удалось. В 17-й пакет рестрикций от мая 2025 года Евросоюз включил российские рыбопромышленные компании Norebo и Murman SeaFood.