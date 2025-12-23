Объем кредитования МСП на Ставрополье вырос до 4,6 млрд рублей

За 11 месяцев 2025 года объем кредитования малого и среднего бизнеса достиг 4,6 млрд руб., сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин в своем Telegram-канале. Бизнесмены края отдают предпочтение экспресс-кредитам — они требуют минимум документов, предлагают простые условия и решение банка за минуты. Антон Доронин подчеркнул: цели кредитов делятся на оборотные и инвестиционные, а статистика по видам подтверждает доминирование быстрых программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Корпорация МСП ввела для СКФО специальные лимиты зонтичных поручительств. Они покрывают до 50% суммы банковского кредита, банки получают комиссию за риски, один договор достигает 1 млрд руб. на срок до 10 лет, а в ключевые банки ушли лимиты по 3 млрд руб. За 11 месяцев Корпорация выдала 385 таких поручительств на 2,3 млрд руб., что удвоило доступные средства для предпринимателей. Программа стартовала в 2021 году по поручению президента в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», а для СКФО лимиты запустили летом 2024 года.

Ставропольский край вошел в топ-15 по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства среди всех регионов России — сейчас их 330 тыс., рост продолжается с начала года. В первом квартале 2025 года добавилось 16% компаний, они обеспечивают работой 430 тыс. жителей, или шестую часть населения. Общий портфель микрозаймов за девять месяцев превысил 530 млн руб. при средней ставке 7,6% против 8,7% по России, средний займ — 2 млн руб. на два года.

Система поддержки работает комплексно: фонды подбирают программы под нужды бизнеса. Предприниматели уже привлекли по спецлимитам свыше 10,3 млрд руб. кредитов в 2025 году, ожидают до 9 млрд руб. дополнительно. В 2024 году по ним выдали 7,6 млрд руб., а в марте Минэкономразвития РФ довело до Сбера, Альфа-Банка и МСП Банка 3 млрд на Кавказ. Доронин пообещал продолжить работу в 2026 году с новыми результатами: инвестиции в регион вырастут до 425 млрд руб., плюс 400 млрд руб. привлеченных средств.

Станислав Маслаков