Депутаты присвоили парку и двум скверам Екатеринбурга статус охраняемых зон

Дума Екатеринбурга одобрила включение сквера на ул. Мичурина (площадь составляет 10,5 тыс. кв. м), парка по ул. Блюхера (22,7 тыс. кв. м) и сквера имени Кирова (29,1 тыс. кв. м) в перечень особо охраняемых природных территорий местного значения. «На этих территориях установят муниципальный контроль. Также там регулярно станут проводить лесопатологические обследования, что позволит содержать территорию в лучшем санитарном виде»,— пояснили в пресс-службе представительного органа.

В ходе прямой линии 23 декабря мэр Алексей Орлов отметил, что за пять лет количество особо охраняемых природных территорий местного значения в Екатеринбурге увеличилось с 18 до 25. «Мы будем продолжать движение в этом направлении, чтобы эти рекреационные уголки, на которые обращают внимание жители, чтобы они были сохранены именно в такой организационно-правовой форме»,— подчернил он.

Ранее, до принятия проекта решения депутатами, в Екатеринбурге насчитывалось 22 особо охраняемых природных территорий местного значения общей площадью в 1,5 млн кв. м.

Василий Алексеев