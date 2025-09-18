Два сквера и парк войдут в число охраняемых зон в Екатеринбурге

В Екатеринбурге расширят список особо охраняемых природных территорий, добавив три новых объекта общей площадью 62,4 тыс. кв. м, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В число новых защищенных зон городской комитет по экологии в рамках обновленной муниципальной программы по защите и улучшению окружающей среды Екатеринбурга добавит:

сквер на улице Мичурина (почти 10,5 тыс. кв. м);

парк по улице Блюхера (22,7 тыс. кв. м);

сквер имени Кирова (29,1 тыс. кв. м).

Ожидается, что эти объекты получат статус особо охраняемых природных территорий до конца года. Сейчас в Екатеринбурге насчитывается 22 таких территории, общая площадь которых составляет почти 1,5 млн кв. метров.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга по иску Нижнетагильской природоохранной прокуратуры обязал Минприроды Свердловской области установить охранные зоны на территориях 85 природных памятников.

Ирина Пичурина