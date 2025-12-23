В Швеции предложили запретить браки между близкими родственниками

Правительство Швеции предложило законодательно запретить браки между двоюродными братьями и сестрами, а также другими близкими родственниками. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции королевства.

Согласно инициативе, разрешение на брак не смогут получать сводные, а также усыновленные братья и сестры. Кроме того, предлагается не признавать в Швеции подобные браки, заключенные за границей.

В ведомстве пояснили, что меры направлены на противодействие «притеснениям, связанным с понятием чести», а также другим формам давления при вступлении в брак. Предполагается, что изменения в законодательстве вступят в силу с 1 июля 2026 года.