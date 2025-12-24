Сегодня исполняется 65 лет спецпредставителю президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борису Титову

Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев:

— Уважаемый Борис Юрьевич! От лица многонационального коллектива Секретариата Шанхайской организации сотрудничества и от себя лично сердечно поздравляю вас с 65-летием! Глубоко признательны Вам за активную работу и конструктивные инициативы, направленные на сближение позиций государств—членов ШОС в рамках глобальной повестки дня в области устойчивого развития. Ваш богатый опыт, профессионализм и стратегическое мышление служат важным ресурсом для наращивания взаимодействия и укрепления добрососедства на пространстве нашей Организации. От всей души желаю Вам, уважаемый Борис Юрьевич, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и профессиональных успехов! С уважением, Нурлан Ермекбаев.

Сегодня исполняется 60 лет генеральному директору Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова, академику РАН Олегу Карпову

Олег Карпов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Его поздравляет министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко:

— Уважаемый Олег Эдуардович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Будучи не только талантливым врачом и ученым, но и отличным организатором, Вы эффективно развиваете одно из ведущих многопрофильных учреждений страны — Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова Минздрава России, внесли большой вклад в создание Федерального центра медицины катастроф и организацию медицинской помощи в воссоединенных исторических регионах России. Желаю Вам благополучия, дальнейших успехов на благо отечественного здравоохранения и, конечно, крепкого здоровья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»