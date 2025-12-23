Трамвайный маршрут «Купчино — Славянка» откроют для пассажиров 24 декабря

В среду, 24 декабря, в Петербурге официально запустят трамвайную линию «Купчино — Шушары — Славянка», сообщили «Ъ Северо-Запад» в Смольном. На открытие участка приедет губернатор Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга Фото: Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга

Первый этап маршрута, от Купчино до Шушар, будет включать пять остановок: «Балканский», «Река Волковка» (по требованию), «Вилеровский переулок», «Окуловская улица» и «Валдайская улица». На этом участке планируется движение не более семи трамваев особо большого класса.

На ПМЭФ-2025 комтранс заявлял, что собирается продлить маршрут на 12 км от Славянки до железнодорожной станции Царское Село. В перспективе маршрут будет доходить до центра СПбГУ «Невская дельта». Соглашение о сотрудничестве по этому проекту уже подписано с АО «АБЗ-Дорстрой», однако сроки запуска в Смольном не называют.

Второй этап линии откроют к движению в следующем году. Подробнее об этом — в материале «Ъ Северо-Запад» «Купчино — Славянка получит двойку».

Стефания Барченкова