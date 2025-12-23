Лицензию Шанинки приостановили из-за неустраненных нарушений в вузе

Рособрнадзор решил приостановить лицензию на образовательную деятельность Московской школы социальных и экономических наук (Шанинки) из-за неисполнения нового предписания по нарушениям. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе ведомства. Там указали, что распоряжение о приостановке было выдано 16 декабря. О каких конкретно нарушениях в вузе идет речь — в ведомстве не уточнили.

Приостановка лицензии означает, что вуз не сможет осуществлять обучение студентов. Учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения — формы, курса и стоимости. Лицензия может быть приостановлена на срок до вынесения судом решений по предписанию о нарушениях вуза. Восстановлению не подлежит только аннулированная лицензия.

В ноябре 2024 года Рособрнадзор провел внеплановую проверку вуза, по итогам которой выявил несоответствие программ Федеральным государственным образовательным стандартам. В начале марта вуз отчитался об устранении нарушений, и в апреле Рособрнадзор провел еще одну проверку. По ее итогам ведомство согласилось, что школа устранила 80% замечаний из первого предписания. Тем не менее Рособрнадзор запретил учебному заведению принимать студентов в 2025 году и выставил повторное предписание. Решение Рособрнадзора Шанинка пыталась оспорить в суде, но он встал на сторону ведомства.

Спустя год Рособрнадзор отозвал у Шанинки аккредитацию по четырем образовательным программам: «Психология» (бакалавриат и магистратура), «Менеджмент» (бакалавриат) и «Социология» (бакалавриат). Решение о лишении аккредитации принято на основании судебных решений, вынесенных 23 июня и 11 сентября. Их суть — неизвестна.

Полина Мотызлевская