Повторный конкурс на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде не состоялся

Повторная закупка на строительство онкологического центра в Нижнем Новгороде не состоялась. Заявки на открытый конкурс в электронной форме принимали до 22 декабря, но ни одной не поступило, следует из карточки лота.

Фото: Правительство Нижегородской области

Начальная стоимость составляла почти 9,57 млрд руб., заказчиком строительства выступает госучреждение «Нижегородстройзаказчик».

На первый конкурс с начальной стоимостью 14,35 млрд руб. также никто не заявился. Первая закупка предусматривала покупку оборудования общей стоимостью 4,78 млрд руб. Во второй остались только проектно-изыскательские (138,9 млн руб.) и строительно-монтажные работы (9,43 млрд руб.).

Построить онкоцентр на улице Родионова, 190 необходимо к 1 ноября 2031 года. Центр должен стать частью «Города здоровья», создаваемого на базе областной больницы имени Семашко.

Галина Шамберина