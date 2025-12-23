Мэр Екатеринбурга заявил о запрете многоэтажной застройки у озера Шарташ

Участники публичных слушаний не поддержали предложение компании «Атомстройкомплекс» по многоэтажной застройке поселка Изоплит, в связи с чем власти отказали застройщику в реализации проекта, рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов на прямой линии. «Действующее градостроительное зонирование, которое не допускает размещение многоэтажной жилой застройки на ул. Изоплитной, будет сохранено, никаких изменений здесь не будет»,— заверил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект «АТОМ-Шарташ» компании «Атомстройкомплекс»

Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева Проект «АТОМ-Шарташ» компании «Атомстройкомплекс»

Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева

Градоначальник отметил, что в мэрии «с большим вниманием относятся к природным локациям, которые любят жители». «В первую очередь говорю про озеро Шарташ, относимся с особым вниманием к рекреационным пространствам, к сохранению развития природных территорий»,— добавил господин Орлов.

Ранее, в октябре, против застройки Шарташского лесопарка выступил руководитель фракции «Единая Россия» (ЕР) в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев. Депутат призвал уральцев принять участие в общественных осуждениях по застройке поселка Изоплит, «проявить гражданскую позицию и выбрать будущее уникального природного памятника Шарташа».

По словам господина Вихарева, «Атомстройкомплекс» предлагал возвести рядом с озером и парком несколько многосекционных домов высотой до 25 этажей общей площадью свыше 160 тыс. кв. м. «Будущих жильцов привлекают готовой социальной инфраструктурой, поблизости — детский сад №219 и школа №21. Но уже сейчас понятно, что мест в этих образовательных учреждениях для новых жителей не хватит. К тому же новая стройка грозит значительными бюджетными затратами и транспортным коллапсом, вызовет широкий общественный резонанс»,— предостерег тогда единоросс.

«Атомстройкомплекс» планировал перевести участок земли у озера Шарташ из категории Ж-3 (зона малоэтажной застройки) в Ж-5 (зона многоэтажной застройки) в 2024 году, однако компания также получила отказ администрации. «Комиссия по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) тормознула непомерные аппетиты застройщика, и отказала "Атому" в переводе земли из категории Ж-3 в категорию Ж-5. А значит не бывать "человейникам" в прибрежной зоне озера Шарташ, в излюбленном месте отдыха горожан»,— подчеркнул в сентябре 2024-го депутат от ЕР Дмитрий Сергин.

Василий Алексеев