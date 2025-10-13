Глава фракции «Единая Россия» выступил против застройки Шарташского лесопарка

Руководитель фракции «Единая Россия» (ЕР) в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев призвал горожан принять участие в общественных осуждениях по застройке поселка Изоплит, «проявить гражданскую позицию и выбрать будущее уникального природного памятника Шарташа». «Защитим озеро Шарташ и Шарташский лесопарк от застройки»,— написал депутат в своем Telegram-канале.

Проект «АТОМ-Шарташ» компании «Атомстройкомплекс» Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева Место реализации проекта «АТОМ-Шарташ» компании «Атомстройкомплекс» Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева

Господин Вихарев пояснил, что комиссия мэрии по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) в очередной раз рассмотрела проект «АТОМ-Шарташ» от компании «Атомстройкомплекс». Застройщик планирует возвести рядом с озером и парком несколько многосекционных домов высотой до 25 этажей, общая площадь которых превысит 160 тыс. кв. м. «Будущих жильцов привлекают готовой социальной инфраструктурой, поблизости — детский сад №219 и школа №21. Но уже сейчас понятно, что мест в этих образовательных учреждениях для новых жителей не хватит. К тому же новая стройка грозит значительными бюджетными затратами и транспортным коллапсом, вызовет широкий общественный резонанс»,— предостерег единоросс.

Алексей Вихарев напомнил, что ранее комиссия ПЗЗ уже отказывала «Атомстройкомплексу» в строительстве возле озера Шарташ. «Застройщик не соблюдает условия комплексного и устойчивого развития территории. К тому же ставит под угрозу окружающую природную среду»,— объяснил депутат решение чиновников.

Ранее, в сентябре 2024 года, администрация не разрешила «Атомстройкомплексу» перевести участок земли у озера Шарташ из категории Ж-3 (зона малоэтажной застройки) в Ж-5 (зона многоэтажной застройки). «Комиссия ПЗЗ тормознула непомерные аппетиты застройщика, и отказала "Атому" в переводе земли из категории Ж-3 в категорию Ж-5. А значит не бывать "человейникам" в прибрежной зоне озера Шарташ, в излюбленном месте отдыха горожан»,— подчеркнул тогда депутат от ЕР Дмитрий Сергин.

Василий Алексеев