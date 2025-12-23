Беглов поздравил с юбилеем петербургского писателя Якова Гордина

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил поздравления по случаю 90-летия писателя, историка, главного редактора журнала «Звезда» Якова Гордина. Градоначальник поблагодарил его за служение Петербургу и большой вклад в сохранение исторической памяти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный редактор журнала «Звезда» Яков Гордин во время официального открытия первого этажа музея и книжного магазина и бара «Конец прекрасной эпохи» в годовщину музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского в январе 2022 года.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ваши произведения стали частью культурного достояния России, мостом между прошлым и настоящим. Они помогают понять наши корни, традиции и ценности»,— говорится в поздравлении господина Беглова, текст которого приводит пресс-служба Смольного.

Глава города также отметил, что, возглавляя на протяжении многих десятилетий легендарный журнал «Звезда», господин Гордин «открыл путь к признанию многим писателям и литераторам». «Журнал под Вашим руководством продолжает играть важную роль в формировании культурного пространства Санкт-Петербурга и России, служит духовному и интеллектуальному развитию, воспитанию патриотизма и гражданственности у молодого поколения»,— подчеркнул губернатор.

Андрей Цедрик