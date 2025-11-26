Якутских мэров оставят без прямых выборов

Государственный совет (парламент) Якутии 26 ноября одобрил в первом чтении законопроект о реформе местного самоуправления (МСУ), подготовленный «Единой Россией» (ЕР). Документ радикально меняет избирательную систему республики: отныне глав всех муниципальных образований вместо граждан будут избирать депутаты. Отказ от института прямых выборов на муниципальном уровне может привести к росту протестных настроений, предупредили оппозиционеры.

Представлявший инициативу председатель комитета по МСУ Владимир Прокопьев (ЕР) напомнил, что документ сохраняет двухуровневую систему МСУ (поселения входят в районы, являясь самостоятельными образованиями), но отменяет прямые выборы должностных лиц. Всех мэров теперь будут избирать депутаты: в городах и районах — из числа кандидатов, предложенных главой республики, в поселениях — из претендентов, прошедших конкурсный отбор. Выбору такой схемы предшествовало изучение мнения самих муниципалов, подчеркнул господин Прокопьев: «Депутаты ответственны за судьбу поселения вместе с главой».

Депутат от «Новых людей» Василий Николаев поинтересовался, почему законопроект ограничивает право граждан на самовыдвижение: по «губернаторской» модели предложить главе региона кандидатов могут только партии, совет муниципальных образований, общественная палата республики или Всероссийская ассоциация МСУ.

Докладчик парировал, что у гражданина остается право самому обратиться к перечисленным субъектам с просьбой рассмотреть его кандидатуру. На этом этапе «тоже производится некий конкурс», поскольку кандидаты будут отсеиваться упомянутыми организациями. «Так что право самовыдвижения сохраняется»,— заверил Владимир Прокопьев.

«Сейчас что требуется человеку: собрать подписи своих земляков. А по новому закону нужно будет обратиться обязательно в партии, общественные объединения. Это разве самовыдвижение?» — не согласился господин Николаев. Почему избирательное право должно зависеть от благосклонности субъектов выдвижения, возмутился депутат и предрек нарастание в республике протестных настроений: «Народ будет с каждым месяцем понимать, что случилось, вспоминать выборы, и оппозиционный настрой будет увеличиваться. И это будет отражаться и на выборах в Госдуму, и в Ил Тумэн (Госсовет.— “Ъ”), и на выборах президента России». Парламентарий напомнил, что на думских выборах в 2021 году оппозиция набрала в Якутии суммарно более 65% голосов по спискам: «Думаю, в следующем году эта цифра еще увеличится».

Никита Тимофеев («Новые люди») обратил внимание, что институт прямых муниципальных выборов является эффективным карьерным лифтом и формирует кадровый резерв: «Многие главы городов и районов стали депутатами и руководителями, вплоть до главы республики (Айсен Николаев дважды избирался мэром Якутска.— “Ъ”)». «Один из аргументов за отмену прямых выборов заключается в том, что народ не всегда выбирает правильно. Но история показывает, что народ делает меньше ошибок, чем отдельно взятый человек»,— подытожил господин Тимофеев.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Федот Филиппов заявил, что, «учитывая современную тенденцию жизни», законопроект нужно поддержать, однако есть одно «но»: «Мы должны понимать, что лишаем прямых выборов наших избирателей». Он призвал оставить право определения конкретной избирательной модели за муниципалами, выразив мнение, что «народ против этого все-таки на сегодняшний день». Эта реплика возмутила спикера Алексея Еремеева (ЕР), который призвал коллег быть поскромнее и от имени всего народа не говорить.

Наконец, внефракционный депутат Владимир Поскачин раскритиковал законопроект за отсутствие в нем понятия «наслег» (поселение) и посетовал, что он не предусматривает такого вида образования, как «муниципальный округ». Владимир Прокопьев попытался было объяснить, что округа есть в одноуровневой системе МСУ, от внедрения которой Якутия отказалась, однако коллегу не убедил. «Федеральный закон имеет прямое действие. Если я захочу сделать муниципальный округ — вы меня этого права лишаете, что ли?» — недоумевал господин Поскачин.

В защиту реформы выступил единоросс Иван Луцкан, обвинивший оппозицию в «четкой работе по методичке». «Они в один голос кричат, что выборы отменяют. Ни слова в законе об отмене выборов нет: у нас сохраняются выборы депутатского корпуса. У нас меняется лишь порядок избрания глав муниципальных образований. Почему надо дезинформацией заниматься, мне не ясно»,— возмутился депутат.

В итоге в первом чтении законопроект поддержали 54 депутата, против выступили четверо. Еще четверо не голосовали.

Андрей Прах; Николай Борисов, Якутск