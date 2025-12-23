Объявлен в розыск фигурант дела о хищениях при строительстве метро в Красноярске

Суд объявил в розыск бывшего руководителя компании «Консалтинговый центр «Бизнес-информ-анализ» Дмитрия Титова. После выступления в прениях гособвинителя, запросившего для подсудимого 9 лет колонии и штраф в размере 900 тыс. руб., Дмитрий Титов дважды не явился на заседание. Топ-менеджера объявили в розыск и по ходатайству прокурора изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, рассказали в надзорном ведомстве.

Дмитрий Титов, которому вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — последний фигурант резонансного уголовного дела о хищении почти 1 млрд руб. при строительстве первой линии красноярской подземки. Его фирма являлась субподрядчиком по госконтракту, который осенью 2019 года краевое транспортное управление заключило с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий».

Председатель совета директоров треста Олег Митволь (бывший замглавы Росприроднадзора) и гендиректор Владимир Жарков ранее были осуждены соответственно на 4,5 года и 2 года 3 месяца лишения свободы. Экс-руководителя краевого транспортного управления Константина Мандрова приговорили к 10 годам заключения. 3,5 года и 3 года 2 месяца колонии получили бывший председатель правительства региона Юрий Лапшин и экс-министр транспорта края Константин Димитров, которые обвинялись в превышении полномочий.

Илья Николаев