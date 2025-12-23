Верховный суд уточнил легальные случаи использования нацистской символики

Пленум Верховного суда России уточнил критерии привлечения к уголовной ответственности за демонстрацию нацистской символики. Ключевым условием теперь является наличие пропаганды или оправдания идеологии, а не сам факт показа.

В проект постановления (есть у «Ъ») включена прямая отсылка к закону. «Экстремистской деятельностью не признаются случаи использования нацистской атрибутики… при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания», — говорится в документе.

Таким образом, использование такой символики в художественных фильмах, научных работах, антифашистских материалах или в образовательных целях не должно считаться преступлением по статье 282.4 УК РФ. Судьям рекомендовано тщательно оценивать контекст, цели и умысел действий. Документ, принятый на пленуме, направлен на финальную доработку.