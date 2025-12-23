Для речного сообщения Татарстана требуется модернизация шлюзов, а также дноуглубительные работы и повышение уровня воды в Волге. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов на встрече со СМИ, посвященной подведению итогов года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шлюзы на Волге требуют модернизации

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Шлюзы на Волге требуют модернизации

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По его словам, в Татарстане необходимо системно развивать речной транспорт, чтобы повысить эффективность перевозок.

Господин Минниханов также подчеркнул, что морское сообщение налажено лучше речного: «Реку мы совсем плохо используем».

Ранее сообщалось, что Минтрансу республики поручили провести всесторонний аудит речной инфраструктуры и проработать вопрос приведения в порядок причалов и подъездных путей.

Анна Кайдалова