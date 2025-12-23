Минобрнауки: этнографические исследования помогут выработать демографическую политику

В программе научных исследований русского народа примут участие более 10 университетов и научных организаций гуманитарного профиля, сообщили «Ъ» в Минобрнауки. Там указали, что ведущую роль в этой работе будет выполнять Институт этнографии и антропологии РАН.

В рамках исследований приоритетное внимание ученые уделят регионам Центрального федерального округа. Предполагается, что полученные результаты будут использованы при выработке государственной политики, в первую очередь демографической и социальной.

В пресс-службе ведомства отметили, что эта программа научных исследований «заложит новый вектор развития отечественной этнографии». «Подобных проектов, посвященных русскому этносу, не инициировалось с 1950-х годов, когда в РСФСР начала работать Комплексная русская экспедиция Института этнографии и антропологии АН СССР. С тех пор наше общество трансформировалось, а у исследователей появились новые, более современные методы его изучения»,— заявили в Минобрнауке.

Разработать программу научных этнографических исследований президент Владимир Путин поручил 19 декабря по итогам Совета по межнациональным отношениям. Ответственными за выполнение он назначил главу Минобрнауки Валерия Фалькова и президента РАН Геннадия Красникова. Поручение должно быть исполнено до 1 марта 2026 года.

Полина Мотызлевская