Завершена реконструкция трамвайных путей на Лыковой дамбе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершена реконструкция трамвайных путей на улице Лыковая дамба. Ограничения движения в этом районе сняты, сообщили в ООО «Экологические проекты», ответственном за модернизацию городского электротранспорта.

Участок Лыковой дамбы после реконструкции трамвайных путей

Фото: ООО «Экологические проекты» Участок Лыковой дамбы после реконструкции трамвайных путей

Фото: ООО «Экологические проекты»

Асфальт на примыкающих к путям участках временный: постоянное покрытие уложат в весенне-летний сезон, когда наступит подходящая погода, добавили в компании.

Как писал «Ъ-Приволжье», на программу модернизации электротранспорта в Нижнем Новгороде выделено 51,3 млрд руб. Из них 32,1 млрд руб. — средства ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния (ФНБ). В городе планируется обновить 150 км трамвайных линий, реконструировать 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо, закупить 170 трамваев «Минин». Основные работы в нагорной части планируется завершить до конца 2025 года, в заречной — до конца 2026-го.

Елена Ковалева