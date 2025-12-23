Один человек погиб во время возгорания на плавкране в Нижнем Новгороде

В результате пожара на плавучем кране в Сибирском затоне под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС. По данным министерства, у крана загорелось топливо на площади 100 кв. м.

Возгорание техники произошло сегодня днем на территории ООО «Борская судоремонтная компания». В работах на месте происшествия задействованы 48 человек личного состава подразделений МЧС и 15 единиц техники, сообщили в МЧС. В Приволжской транспортной прокуратуре начали проверку. Возгорание локализовали.