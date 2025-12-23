Минниханов назвал развитие коридора «Север — Юг» стратегической задачей

Развитие коридора «Север — Юг» является стратегической задачей. Об этом заявил Рустам Минниханов на встрече со СМИ, посвященной итогам года.

По его словам, важность развития сообщения заключается в том, что международный транспортный коридор «Север — Юг» открывает выходы на южные моря и международные транспортные маршруты к Ирану и через Пакистан к Индийскому океану.

«Нам нужны выходы на южные моря, не только через Черное море и Босфор», — заявил раис республики.

По словам господина Минниханова, за последние годы в Татарстане проведена большая работа по развитию дорожной инфраструктуры. В республике построены два крупных моста, в том числе мост через Волгу трассы М-12, возведенный за три года.

Раис также отметил обходы Набережных Челнов и Нижнекамска, Вознесенский тракт и трассу М-7.

В октябре господин Минниханов заявлял, что одной из целей к 2030 году является интеграция Татарстана в транспортный коридор «Север – Юг».

Анна Кайдалова