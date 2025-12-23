АТОР: четырехдневный тур по России на Новый год обойдется в 80-100 тыс. рублей

Средняя стоимость зарубежного тура в новогодние каникулы в 2026 году составит от 150 до 200 тыс. руб. на человека. По России на четыре дня — 80-100 тыс. руб на человека, сообщили в Ассоциации туроператоров России. В сумму не включены транспортные расходы.

В контексте зарубежных поездок исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заметила, что речь идет обо всех рынках — «от Турции до Мальдив». Ее слова приводит «Интерфакс».

Указанная цена (150-200 тыс. руб.) включает перелет и проживание в четырехзвездочном отеле с завтраком. Отдых в пятизвездочных отелях обойдется дороже — в среднем 250 тыс. руб. за тур продолжительностью 8-10 дней.