Нижегородская фирма продолжит строительство канализации в липецком Добром за 152 млн

Администрация Добринского округа Липецкой области по итогам электронного аукциона заключила с ООО «ПСК Нефтегазмонтаж» контракт на второй этап строительства канализационной системы с очистными сооружениями в райцентре Доброе. Это следует из портала госзакупок. В марте 2024 года фирма получила контракт на первый этап работ за 614,1 млн руб.

Компания обошла одного участника аукциона, снизив начальную цену контракта на 4%: со 158,6 до 152,3 млн руб. Второй претендент (его имя не раскрывается) предлагал выполнить работы по начальной цене контракта.

Согласно документации, «ПСК Нефтегазмонтаж» с 1 февраля по 30 ноября 2026-го предстоит проложить 2,5 тыс. м труб и построить 165 канализационных колодцев.

По данным Rusprofile.ru, ООО «ПСК Нефтегазмонтаж» зарегистрировано в сентябре 2006 года в Дзержинске Нижегородской области. Основной вид деятельности связан со строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Михаил Шихов. За 2024 год компания выручила 550,3 млн руб., чистая прибыль достигла 14,9 млн руб.

Мария Свиридова